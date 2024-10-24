19 Mayıs ilçesinde çevre temizliği yapıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.

19 Mayıs Belediyesi, Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) ve özel sektör işbirliğinde sosyal sorumluluk anlayışıyla Yörükler Mahallesi’nde bulunan Horhor Deresi ve 19 Mayıs Sahil bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Proje kapsamında daha önce paydaşlara yönelik iklim değişikliğine yönelik yapılması gerekenler, bilinçli su tüketimi ve çeltik üretiminde damlama sulama sistemlerinin teşvik edilmesi konuları anlatıldı. Projenin devamı niteliğinde ise 19 Mayıs ilçesinde Belediye, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, iklim değişikliğine dikkat çekmek için dere ve sahil bölgesi temizliği yapıldı.