Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir akaryakıt istasyonu yanında park halinde bulunan tırda arama yaptı.

Tırda gözaltına alınan S.K. (57) hakkında sorgulama yapan ekipler, "uyuşturucu maddelerin murakabesi kanununa aykırılık, uyuşturucu madde kullanmak, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.