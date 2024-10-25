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        Kavak'ta Erzurum yöresel ürünler pazarı açıldı

        Samsun'un Kavak ilçesinde Erzurum yöresel ürünler pazarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 25.10.2024 - 23:59
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        Kavak'ta Erzurum yöresel ürünler pazarı açıldı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde Erzurum yöresel ürünler pazarı açıldı.

        İlçenin Melih Gökçek Dostluk Parkı'nda Erzurum yöresel ürünler pazarı vatandaşlarla buluştu.

        Erzurum meşhur çağ kebabı, kadayıf dolması, İspir fasulyesi, göğermiş çeçil peyniri, Erzurum’un balı ve tereyağı gibi onlarca yöresel lezzeti stantlardaki yerini aldı.

        Pazarı gezen vatandaşlar, Erzurum'un lezzetlerinde tattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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