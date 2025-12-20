Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 23 gümrük kaçağı elektronik sigara, 10 litre etil alkol ile gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

