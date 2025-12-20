Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 14 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 14 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Şüpheli S.A.A.'nın (20) üst, araç ve ikametinde yapılan aramada 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da engelli kadının zorluklarla imtihanı
        Samsun'da engelli kadının zorluklarla imtihanı
        Samsunspor, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor
        Samsunspor, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor
        Kursa gidip, çocukluk hayali pastacılığa başladı
        Kursa gidip, çocukluk hayali pastacılığa başladı
        Türkiye'de ilk: 'Uçan sinema' ile ayaklar yerden kesilmeden Samsun gezilece...
        Türkiye'de ilk: 'Uçan sinema' ile ayaklar yerden kesilmeden Samsun gezilece...
        Samsun'da 8 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
        Samsun'da 8 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı