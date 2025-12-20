Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlıya adli kontrol

        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:20 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlıya adli kontrol
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bafra'da otopark işleten Salim A'yı (54) silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Dursun Ali E'nin (67) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçede dün, aralarında çıkan tartışmanın ardından otopark işleten Salim A'yı tabancayla ateş ederek yaralayan Dursun Ali E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İncesaz Samsun'da sahne aldı
        İncesaz Samsun'da sahne aldı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da 14 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 14 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da engelli kadının zorluklarla imtihanı
        Samsun'da engelli kadının zorluklarla imtihanı
        Samsunspor, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor
        Samsunspor, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor