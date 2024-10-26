Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler, 19 Mayıs ilçesinde C.D. (46) ve H.D'nin (24) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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