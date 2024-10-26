Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 19 Mayıs ilçesinde C.D. (46) ve H.D'nin (24) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
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