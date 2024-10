Mektup gönderen öğrencilere Bakan Ersoy hediyelerle teşekkür etti

ERKUT KARGIN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağlı Çaltı köyündeki anaokulu öğrencileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı öncesi aldıkları mektup ve hediyelerle mutluluk yaşadı.

Çaltı İlkokulu Anasınıfı A Şubesi'ndeki 13 öğrenci, öğretmenleri Emine Akyüz vasıtasıyla Bakan Ersoy'un Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için mektup hazırladı.

Akyüz, öğrencilerin boyama yaptıkları, "Cumhuriyetimizin Doğum Günü Kutlu Olsun" yazılı mektubu Bakanlığa gönderdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir de Bakan Ersoy'un öğrencilerin her birine cevaben gönderdiği mektupları, eğitim materyali ve çeşitli oyuncakları öğrencilere ulaştırdı.

"Bürokrasi ile çocuklarımız arasında sağlıklı ve sevecen, şefkatli, güzel bir ilişki kurmak da güzel bir kültür. Bu yönüyle Kültür Bakanlığı elbette ki eğitim çağındaki öğrencilerimizi kucaklayıp bu şekilde etkinliklerle onları taltif ediyor, onlarla birlikte olduğunu her fırsatta, her şekilde gösteriyor. Sayın Bakanımızın bu konuda çok özel çalışmaları var. Biz burada halkımızla, öğrencilerimizle, çocuklarımızla kucaklaşıyoruz. Birlikte olduğumuzu her fırsatta hissettiriyoruz kendilerine. Değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için biz de bir vazife addediyoruz kendimize bu tür etkinlikleri."