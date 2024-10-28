Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Mektup gönderen öğrencilere Bakan Ersoy hediyelerle teşekkür etti

        ERKUT KARGIN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağlı Çaltı köyündeki anaokulu öğrencileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı öncesi aldıkları mektup ve hediyelerle mutluluk yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:01 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mektup gönderen öğrencilere Bakan Ersoy hediyelerle teşekkür etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERKUT KARGIN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağlı Çaltı köyündeki anaokulu öğrencileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı öncesi aldıkları mektup ve hediyelerle mutluluk yaşadı.

        Çaltı İlkokulu Anasınıfı A Şubesi'ndeki 13 öğrenci, öğretmenleri Emine Akyüz vasıtasıyla Bakan Ersoy'un Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için mektup hazırladı.

        Akyüz, öğrencilerin boyama yaptıkları, "Cumhuriyetimizin Doğum Günü Kutlu Olsun" yazılı mektubu Bakanlığa gönderdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir de Bakan Ersoy'un öğrencilerin her birine cevaben gönderdiği mektupları, eğitim materyali ve çeşitli oyuncakları öğrencilere ulaştırdı.

        Anaokulu öğretmeni Akyüz, AA muhabirine, Bakan Ersoy'un Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için öğrencilerle mektup yazıp resim çizdiklerini söyledi.

        Bakan Ersoy'dan aldıkları cevabın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Akyüz, "Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın ne kadar duyarlı olduğunu bildiğimiz için bize geri dönüş sağlayacağını zaten biliyorduk ve kendisi hediyelerle ve çok nazik mektubuyla bize geri dönüş sağladı. Çocuklarımıza teker teker mektup gönderdi ve bana da ayrı mektup gönderdi." diye konuştu.

        Öğrencileriyle yazdıkları mektuptan bahseden Akyüz, "Bakanımızın Cumhuriyet Bayramı ve tüm çalışanlarının bayramını kutladık, biz de onlar gibi çok çalışıp onlar gibi çok yüksek yerlere geleceğimizden bahsettik. Okulumuza davet ettik. Sayın Bakanımız davetimizi kırmayarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı zarif hediyelerle birlikte okulumuza yönlendirdi." dedi.

        Öğrencilerin ve kendisinin unutulmayacak bir hediye aldığının altını çizen Akyüz, "Bakanımız tarafından özel olarak tek tek çocuklarımıza ve bana gönderilen mektuplardan gurur duyduk. Hepimizin ömür boyu saklayacağı bir hatıra oldu. Hediyeler için de hepimiz çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

        - "Resim yaptım, mektup yazdık, hediyeler aldık. Çok mutluyum"

        Öğrencilerden Miray Nur Uyar, hediyelerinin çok güzel olduğunu belirterek, "Resim yaptım, mektup yazdık, hediyeler aldık. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        Aysima Çırak da heyecanlandığını ve hediyelerini çok beğendiğini söyledi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, Bakanlık olarak tüm kültürel süreçleri yaş grubu ve mekan ayırmaksızın bir bütün olarak kabul ettiklerini belirtti.

        Bayramın ve milli değerlere sarılmanın önemine dikkati çeken Almaz, şöyle devam etti:

        "Bürokrasi ile çocuklarımız arasında sağlıklı ve sevecen, şefkatli, güzel bir ilişki kurmak da güzel bir kültür. Bu yönüyle Kültür Bakanlığı elbette ki eğitim çağındaki öğrencilerimizi kucaklayıp bu şekilde etkinliklerle onları taltif ediyor, onlarla birlikte olduğunu her fırsatta, her şekilde gösteriyor. Sayın Bakanımızın bu konuda çok özel çalışmaları var. Biz burada halkımızla, öğrencilerimizle, çocuklarımızla kucaklaşıyoruz. Birlikte olduğumuzu her fırsatta hissettiriyoruz kendilerine. Değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için biz de bir vazife addediyoruz kendimize bu tür etkinlikleri."

        Bakan Ersoy'un çocuklara gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

        "Dünyamızı güzelleştirecek hayalleriniz için hedef belirleyin ve o hedefe ulaşmak için irade, azim ve kararlılık sizin kılavuzunuz olsun. Sorgulama ve merak duygunuzu bir an bile kaybetmeyin. Unutmamalısınız ki en büyük keşifler merakla başlar. Sanatın, kültürün ve sporun her alanında kendinizi iyi yetiştirmelisiniz. Sizler bizim geleceğe dair en büyük hazinemiz ve ümidimizsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere, öğretmenleriniz ve ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu günler diliyor, Cumhuriyet'imizin en özel şehirlerinden Samsun'a selamlarımı gönderiyor, Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:
        AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:
        Cumhuriyet'in 101. yılı için Samsun'da öğrenciler gazete dağıttı, Tokat'ta...
        Cumhuriyet'in 101. yılı için Samsun'da öğrenciler gazete dağıttı, Tokat'ta...
        Samsun'da ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram esrar bulundu
        Samsun'da ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram esrar bulundu
        Samsun'da devrilen motosikletteki kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da devrilen motosikletteki kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Samsun'da iş yerinin çatısına yorgun mermi düştü
        Samsun'da iş yerinin çatısına yorgun mermi düştü