AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük gurur ve heyecanla kutladıklarını vurguladı.

İstiklal Mücadelesi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Cumhuriyet'in 101 yıllık geçmişinin, dünden bugüne Türk milletine ilham kaynağı olmaya, yolunu aydınlatmaya devam ettiğini belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye bugün savunma sanayi, ulaştırma ve altyapı, teknoloji ve bilişim, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda kazandığı başarılarla, gururlandıran atılımlarla düne göre çok daha güçlüdür. Sahip olduğumuz azim, irade ve kararlılıkla ülkemizin geleceğini millet olarak birlikte inşa ediyoruz. Karşımıza çıkan tüm engelleri aşarak tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iç cephemizi daha da sağlamlaştıracak, birlik beraberliğimizi perçinleyecek adımları kararlılıkla atacağız."

Türkiye'nin bugün küresel adaletsizlikler karşısında daha adil bir dünyaya olan inancı temsil eden tek ülke olduğunu ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Milletimizi tarih boyunca zaferden zafere eriştiren bir ecdadın torunları olarak bugün bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi başarıdan başarıya taşıyoruz. Türkiye bugün küresel adaletsizlikler karşısında daha adil bir dünyaya olan inancı temsil eden tek ülkedir. Türkiye bugün, masum insanların acımasızca katledildiği bir dünyada hakkı ve hakikati en gür sesle savunan, yeryüzündeki tüm mağdur ve mazlumların umudu haline gelmiş bir ülkedir. Milletimizin tüm milletlere örnek teşkil eden fedakarlığı, cesareti ve kahramanlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz bizlere ecdadımızın olduğu kadar evlatlarımızın da emanetidir. Bu bilinçle Cumhuriyet'imizi ilelebet muhafaza etmek için canla başla çalışıyoruz. Cumhuriyet'imizi her geçen gün daha da güçlendirmek, Türkiye Yüzyılı'nda milletimizi yeni başarılarla buluşturmak için gayretle mücadele ediyoruz. Bu vesileyle, vatan topraklarımızın her karışını mübarek kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."