Samsun'da ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram esrar bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram kubar esrar ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu ormanlık alanda uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada çadır içerisinde 8 kilo 525 gram kubar esrar buldu.
Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
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