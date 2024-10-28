Samsun'da ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram esrar bulundu

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu ormanlık alanda uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.