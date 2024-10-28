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        Samsun'da ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram esrar bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:56
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        Samsun'da ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram esrar bulundu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu ormanlık alanda uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada çadır içerisinde 8 kilo 525 gram kubar esrar buldu.

        Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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