Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Emirefendi Mahallesi'nde AVM içinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şehit Polis Recep Tokur Sokak'ta M.D. (13), O.A.'yı (17) bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçakla kalçasından yaralanan genç, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheli M.D.'yi kısa sürede yakaladı.
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