Cumhuriyet'in 101. yılı için Samsun'da öğrenciler gazete dağıttı, Tokat'ta polisler klip çekti

Samsun'un Havza ilçesinde kasketli yelekli öğrenciler, 101 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyetin yarın ilan edileceğini duyuran gazeteleri dağıttılar.

Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 25 Mayıs İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri Yasemin Erden ile hazırlık yaptı.

Cumhuriyetin ilanından bir gün önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Efendiler, yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz" sözlerinin yer aldığı gazete bastıran öğrenciler, o günü canlandırmak için kasket ve yelekler giyerek sokaklarda, "Yazıyor yazıyor Cumhuriyetin ilanı yazıyor" diye bağırarak gazeteleri dağıttı.

Sınıfın kız öğrencileri ise kırmız beyaz elbiseleri, Atatürk baskılı tişörtler ve ellerinde bayraklarla arkadaşlarına eşlik etti.

Gazeteleri alan vatandaşlar ise çocuklara el sallayarak destek oldular.

Sınıf Öğretmeni Yasemin Erden 101 yıl önce Cumhuriyetin ilanının heyecanını öğrencilere yaşatmak ve o anı yaşamalarını sağlamak için etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce yanı 28 Ekim tarihini 101 yıl sonra canlandırmak için esnafa ve vatandaşlara gazete dağıtımı yapılmasını planladık. Burada amacımız öğrencilerimize Cumhuriyet bilincini yerleştirmek, Cumhuriyet kavramının ne olduğunu anlamaları ve Cumhuriyetin bize kazandırdıklarını benimsetmek için düzenledik. Bu tür etkinlikler ile öğrencilerimizin bu kavramları daha iyi anlamalarını hedefledik." dedi.