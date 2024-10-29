Kavak'ta şeker pancarı pekmezi mesaisi başladı

Şeker ve tatlandırıcı kullanılmayan, tamamen doğal olarak üretilen şekerpancarı pekmezi, ardından tüketicilerle buluşturuluyor.

Ezilerek şırası alınan pancar, 3 saat kadar daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılıyor.

Pekmez yapmak için hasat edilen şeker pancarları soyularak yıkandıktan sonra yaklaşık 12 saat kaynatılıyor.

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