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        Kavak'ta şeker pancarı pekmezi mesaisi başladı

        Kavak'ta üreticiler, şeker pancarı pekmezi yapımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 09:17 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:20
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        Kavak'ta şeker pancarı pekmezi mesaisi başladı
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        Kavak'ta üreticiler, şeker pancarı pekmezi yapımına başladı.

        Pekmez yapmak için hasat edilen şeker pancarları soyularak yıkandıktan sonra yaklaşık 12 saat kaynatılıyor.

        Ezilerek şırası alınan pancar, 3 saat kadar daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılıyor.

        Şeker ve tatlandırıcı kullanılmayan, tamamen doğal olarak üretilen şekerpancarı pekmezi, ardından tüketicilerle buluşturuluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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