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        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele için ilaçlama yapıldı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım sektörünü olumsuz etkileyen kahverengi kokarca için önlemler alınmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:03
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        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele için ilaçlama yapıldı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım sektörünü olumsuz etkileyen kahverengi kokarca için önlemler alınmaya devam ediyor.

        19 Mayıs Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından başta fındık ve mısır olmak üzere sebze ve meyvelerde ekonomik kayıplara neden olan kahverengi kokarca zararlısına karşı özellikle kapalı alanlarda ilaçlama çalışması yürütülüyor.

        Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, kahverengi kokarca zararlısının son yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesi'nde tarım sektörüne ciddi zarar verdiğini belirterek, "İlçemiz diğer bölgelere oranla fazla etkilenmedi fakat biz üreticilerimizin zarar görmemesi adına çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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