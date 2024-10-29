Bafra'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlandı.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı'nda açılan resim sergisinin gezilmesinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlama programına geçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Cumhuriyet'in bütün faziletlerinin yanında büyük bir toplumsal güvenlik projesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in hem millet hem birey olarak varlıklarının sigortası olduğunu vurgulayan Altınpınar, "Bu tarihi gün bizi biz yapan ortak değerlerimizle her zamanki günden daha fazla kenetlenme günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet'i kuran öncülerin, Bafralıların ve tüm Türkiye'nin bayramını kutlarım." dedi.