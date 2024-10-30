Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1242 sentetik ecza hapı, 74,48 gram sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 1,89 gram esrar, esrarlı sigara, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

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