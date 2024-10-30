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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:37
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

        Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1242 sentetik ecza hapı, 74,48 gram sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 1,89 gram esrar, esrarlı sigara, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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