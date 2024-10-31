Samsun'da bir spor kulübünün sosyal tesislerindeki depo yangında zarar gördü

Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele eden Havza Belediyespor'un sosyal tesislerinin depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun'un Havza ilçesinde, Havza Belediyespor'un sosyal tesislerindeki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

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