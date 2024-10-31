Havza'da okul temsilcileri değerlendirme toplantısı yapıldı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ise hedeflerinin sendika üyelerinin kazanımlarını daha da artırmak olduğunu dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe, sendikal çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek, "İş yeri temsilcilerimizin görevleri bizler için önemli. İş yerlerinde yaşanan gelişmelere ve üyelerimizin taleplerinin hızlı şekilde tespiti konusunda önemli görevler üstlenmekteler." dedi.

OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 8. dönem toplu iş sözleşme süreci, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yıl boyunca yürütülecek çalışmalarla ilgili değerlendirme yapıldı.

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