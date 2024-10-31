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        Havza'da okul temsilcileri değerlendirme toplantısı yapıldı

        Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince okul temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:25
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        Havza'da okul temsilcileri değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince okul temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 8. dönem toplu iş sözleşme süreci, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yıl boyunca yürütülecek çalışmalarla ilgili değerlendirme yapıldı.

        Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe, sendikal çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek, "İş yeri temsilcilerimizin görevleri bizler için önemli. İş yerlerinde yaşanan gelişmelere ve üyelerimizin taleplerinin hızlı şekilde tespiti konusunda önemli görevler üstlenmekteler." dedi.

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ise hedeflerinin sendika üyelerinin kazanımlarını daha da artırmak olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından iş yeri temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlendi.

        Toplantıya, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Eğitim-Bir-Sen İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve iş yeri temsilcileri katıldı.

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