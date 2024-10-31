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        Terme'de "Dilimizin zenginlikleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında düzenlenen sözlük tasarım yarışmasında Terme ilçesinden dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:26
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        Terme'de "Dilimizin zenginlikleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında düzenlenen sözlük tasarım yarışmasında Terme ilçesinden dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Terme Kaymakamı Metin Maytalman, yarışmada başarı gösteren öğrencileri makamında kabul ederek teşekkür belgesi ve hediye sundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, ilçe birinciliği kazanan öğrencilerin okullarına da plaket verdi.

        Köse, öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenleri ve okulları tebrik etti.

        Yarışmada lise kategorisinde Zeynep Nur Dinç il birinciliğini; ortaokul kategorisinde Emine Taşdemir ve ilkokul kategorisinde Esin Nehir Petek de il üçüncülüğünü kazandı.

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