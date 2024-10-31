Terme'de "Dilimizin zenginlikleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Yarışmada lise kategorisinde Zeynep Nur Dinç il birinciliğini; ortaokul kategorisinde Emine Taşdemir ve ilkokul kategorisinde Esin Nehir Petek de il üçüncülüğünü kazandı.

Köse, öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenleri ve okulları tebrik etti.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, yarışmada başarı gösteren öğrencileri makamında kabul ederek teşekkür belgesi ve hediye sundu.

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