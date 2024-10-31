Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 7 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 21:41 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 7 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 7 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş'nin (48) yakalanması için operasyon düzenledi.

        A,Ş, Hacınabi Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

        "Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan da aranan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Ayrılmamışlar
        Ayrılmamışlar
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Samsun'da beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Köprülü Mehmet Paşa ölümünün 363. yılında anıldı
        Köprülü Mehmet Paşa ölümünün 363. yılında anıldı
        Kavak Belediyesi bozulan yolların onarımı için çalışma yapıyor
        Kavak Belediyesi bozulan yolların onarımı için çalışma yapıyor
        Samsun'da otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram kanatlı hayvan eti ele geçi...
        Samsun'da otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram kanatlı hayvan eti ele geçi...
        Terme'de "Dilimizin zenginlikleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ö...
        Terme'de "Dilimizin zenginlikleri" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ö...
        Ormanda 146 kilogram esrar ele geçirildi; 2 gözaltı
        Ormanda 146 kilogram esrar ele geçirildi; 2 gözaltı