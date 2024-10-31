Samsun'da 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

"Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan da aranan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 7 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş'nin (48) yakalanması için operasyon düzenledi.

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