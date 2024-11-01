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        Kavak Belediyesi okul bahçelerinde temizlik çalışması yapıyor

        Kavak Belediyesi ekipleri, okul bahçelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:25
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        Kavak Belediyesi okul bahçelerinde temizlik çalışması yapıyor
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        Kavak Belediyesi ekipleri, okul bahçelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

        Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların bahçelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim alabilmeleri için yabani otlar temizlenirken, tehlike oluşturabilecek uzun ağaç dalları da budanıyor.

        Galeri
        Galeri

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