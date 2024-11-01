Havza Belediyespor yönetiminden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Havza Belediyespor Kulübü Başkanlığına seçilen Kemal Sözen ve yönetim kurulu üyeleri, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele eden Havza Belediyespor Başkanı Kemal Sözen ve kulüp yöneticileri, Havza Emniyet Müdürü Mehmet Tekinasa'yı ziyaret ederek, maçlarda alınacak güvenlik tedbirleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tekinasa, Havza Belediyespor'un yeni yönetimini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "İlçemizde huzurlu ve olaysız bir spor atmosferinin devamı için polis teşkilatı olarak tüm müsabakalarda gerekli tedbirleri alıyoruz. Temiz futbol, centilmence rekabet ve küfürsüz tribünler için iletişim içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Havza Belediyespor yönetimiyle iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.