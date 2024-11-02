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        Yakakent'te uyuşturucu ile radar tespit cihazı ele geçirildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile radar tespit cihazı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:49
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        Yakakent'te uyuşturucu ile radar tespit cihazı ele geçirildi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile radar tespit cihazı ele geçirildi.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulama kapsamında dört araçta arama yapıldı.

        Aramada 101 sentetik ecza hapı, 0,4 gram kenevir tohumu, 0,5 gram sentetik uyuşturucu ile 2 radar tespit cihazı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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