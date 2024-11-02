Yakakent'te uyuşturucu ile radar tespit cihazı ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile radar tespit cihazı ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile radar tespit cihazı ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulama kapsamında dört araçta arama yapıldı.
Aramada 101 sentetik ecza hapı, 0,4 gram kenevir tohumu, 0,5 gram sentetik uyuşturucu ile 2 radar tespit cihazı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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