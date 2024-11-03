Samsun'da cezaevinden izinli çıkan kişi silahlı saldırıda yaralandı
SAMSUN-Samsun'un Kavak ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kavak ilçe merkezinde R.K, cezaevinden izinli çıktığı sırada, henüz kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan R.K, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nden Samsun'a sevk edildi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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