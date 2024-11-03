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        Havza Belediyespor yönetiminden futbolculara kahvaltı

        Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Havza Belediyespor'un yönetimi ve futbolcular kahvaltıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:02
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        Havza Belediyespor yönetiminden futbolculara kahvaltı
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        Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Havza Belediyespor'un yönetimi ve futbolcular kahvaltıda bir araya geldi.

        Tekkeköyspor maçı öncesi ilçede özel bir tesiste düzenlenen kahvaltı programında konuşan Havza Belediyespor Başkanı Kemal Sözen, Havza Belediyespor'un Havza'nın önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Sözen, "Havza Belediyespor ilçemizin önemli markalarından biri. Havzalı hemşehrilerimizin ve taraftarlarımızın bizlere büyük destekleri ve bu doğrultuda beklentileri var. Yönetim olarak bizler biliyoruz ki bu formayı giyen her kardeşimiz giydiği formanın hakkını vererek kazanmak ve takımımızı şampiyon yapmak için mücadele edecek. Sezonun kendi evimizde oynayacağımız ilk maçı olan Tekkeköyspor maçı bizler için önemli ve sizlerden galibiyet bekliyoruz. İnşallah statlarımızda küfrün ve şiddetin olmadığı, centilmence bir mücadelenin yaşanacağı lig diliyorum." dedi.

        Kahvaltı programına Kulüp Başkanı Sözen'in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik ekip katıldı.

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