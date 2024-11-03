Samsun'da 504 sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 504 sentetik ecza ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 504 sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ö. F. İ'ye (24) ait eve operasyon düzenlendi.
Ekiplerin yaptığı aramada toplam 504 sentetik ecza, 0,31 gram esrar ve 1 hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan Ö.F.İ. işlemleri için emniyete götürüldü.
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