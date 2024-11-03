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        Samsun'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:54
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        Samsun'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli H.T 'nin (40) Çilhane Mahallesi’nde ikametinde arama yapıldı.

        Ekipler aramada, ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirdi.

        Olayla ilgili H. T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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