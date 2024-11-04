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        1965 Samsunspor Derneği üyeleri okul boyadı

        1965 Samsunspor Derneği, Ayvacık ilçesinde kırsal mahallede yer alan Karşıdöngel Haydar İlkokulu'nu Samsunspor'un kırmızı beyaz renklerine boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:51
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        1965 Samsunspor Derneği üyeleri okul boyadı
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        1965 Samsunspor Derneği, Ayvacık ilçesinde kırsal mahallede yer alan Karşıdöngel Haydar İlkokulu'nu Samsunspor'un kırmızı beyaz renklerine boyadı.

        Taraftarlardan oluşan 1965 Samsunspor Derneği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Karşıdöngel Haydar İlkokulu'ndaki eksikleri tespit etti.

        Toplanan bağışlarla okulun eksiklerini gideren dernek üyeleri, okulu da kırmızı beyaz renklere boyadı.

        Üyeler, öğrenciler için getirdikleri Samsunspor forması ve sırt çantalarını da sıralara bıraktı.

        Dernek Başkanı Çağdaş Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, kentin her köyüne dokunmak istediklerini kaydetti.

        Samsunspor'u kentin her sokağında yaşatmak istediklerini belirten Yıldırım, "Bunun en güzel yolu da çocuklardan geçiyor. Bir çocuğa dokunduğunuz zaman, bir aileye, bir mahalleye dokunmuş gibi oluyorsunuz. 'Bir çanta, bir hayal' diyerek başladığımız bu yolda dernek üyelerimizin destekleri sayesinde iki köy okulunu boyamış, 400'den fazla öğrencimize Samsunspor logolu sırt çantamızı ulaştırmış olduk." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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