Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Emre Kılınç, Dimata, Moundilmadji
ONVO Antalyaspor: Kenan Piric, Güray Vural, Gerxhaliu, Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Petrusenko, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Djenepo, Gaich, Larsson
Gol: Dk. 45 Holse (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yavru (Samsunspor), Dk. 42 Djenepo (ONVO Antalyaspor)
SAMSUN
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