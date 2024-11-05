Samsunspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı takım, daha sonra peş peşe 4 galibiyet aldı.

Ligde 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Samsun ekibi, 6. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0, 7. haftada Göztepe'yi 4-3 ve 8. haftada Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Samsunspor, galibiyet serisine 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe maçıyla ara verdi. Fenerbahçe müsabakasının ardından kırmızı-beyazlı takım, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

Ligin 11. haftasında dün ağırladığı Onvo Antalyaspor'u da 2-0 mağlup eden Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

- En golcü isim Holse

Ligde yaptığı 11 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsun ekibi, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

Geride kalan haftalarda kırmızı-beyazlılarda en skorer oyuncu, 5 golle Carl Holse olurken, Olivier Ntcham 4, Marius Moundilmadji ve Soner Aydoğdu ise 3'er golle katkı yaptı.