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        Samsunspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:43
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        Samsunspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

        Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı takım, daha sonra peş peşe 4 galibiyet aldı.

        Ligde 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Samsun ekibi, 6. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0, 7. haftada Göztepe'yi 4-3 ve 8. haftada Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

        Samsunspor, galibiyet serisine 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe maçıyla ara verdi. Fenerbahçe müsabakasının ardından kırmızı-beyazlı takım, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

        Ligin 11. haftasında dün ağırladığı Onvo Antalyaspor'u da 2-0 mağlup eden Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

        - En golcü isim Holse

        Ligde yaptığı 11 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsun ekibi, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

        Geride kalan haftalarda kırmızı-beyazlılarda en skorer oyuncu, 5 golle Carl Holse olurken, Olivier Ntcham 4, Marius Moundilmadji ve Soner Aydoğdu ise 3'er golle katkı yaptı.

        - Beş futbolcu sarı kart ceza sınırına geldi

        Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru'nun Onvo Antalyaspor maçında sarı kart görmesiyle kart ceza sınırında olan oyuncu sayısı 5'e çıktı.

        Karadeniz temsilcisinde Zeki Yavru'nun yanı sıra Youssef Ait Benasser, Marc Bola, Olivier Ntcham ve Rick van Drongelen, 10 Kasım Pazar günü deplasmanda lider Galatasaray ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Samsun temsilcisi, 25 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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