Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, ısınma koşusu yaptı. Dün oynanan Onvo Antalyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular taktiksel çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, maçın hazırlıklarına başladı.

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