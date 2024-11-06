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        Samsun'da Atatürk, "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseriyle anılacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:45
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        Samsun'da Atatürk, "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseriyle anılacak
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseri düzenleyecek.

        SAMDOB, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında, "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseriyle anmaya hazırlanıyor.

        İlk kez 2014'te sahneye konulan konser, Büyük Önder'in yaşamını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini sanatsal yaklaşımla anlatıyor.

        Müzikleri ünlü besteci Fahir Atakoğlu'na ait olan konser, şef Kıvanç Tepe'nin yönetimi ve orkestrasyonuyla zenginleştiriliyor.

        Cennet Türker'in kaleminden çıkan metinler, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde sahneleniyor ve izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

        "Son Veda: Beni Hatırlayınız" anlatımlı konseri, Büyük Önder Atatürk'ün çocukluk yıllarından Kurtuluş Savaşı'na, devrimlerine ve son vedasına kadar birçok dönüm noktasını sahneye taşıyor.

        Konserde Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı piyanist Onur Altıparmak ve ünlü neyzen Ercan Irmak solist sanatçı olarak görev alırken, anlatıcı rolünü SAMDOB sanatçısı Şahan Gürkan üstleniyor.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı bariton Ali Murat Erengül'ün Mustafa Kemal, SAMDOB sanatçıları mezzo-soprano İpek İncekas'ın Zübeyde Hanım, mezzo-soprano Leyla Ceren Koç'un Fikriye Hanım rolünü üstleneceği konserde soprano Eda Bingöl Gürkan solist sanatçı olarak görev yapacak. Konserde başkemancı, Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.

        Anma konseri 9-10 Kasım saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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