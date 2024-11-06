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        Samsun Karavan Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilere açacak

        Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen Samsun Karavan Fuarı, yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:11
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        Samsun Karavan Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilere açacak
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        Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen Samsun Karavan Fuarı, yarın başlayacak.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin desteğiyle kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergileneceği fuar, yarın TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak.

        Prefabrik ev ve doğa sporları alanında Türkiye'den önde gelen 72 firma ve 168 markanın yer alacağı fuar, sektör ile doğaseverleri buluşturacak.

        "Doğaseverler Karadeniz'i keşfe çıkıyor" sloganıyla organize edilen kamp, karavan ile doğada yaşama dair tüm ürünlerin ve çözümlerin sergileneceği fuar, 10 Kasım'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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