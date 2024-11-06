Samsun'da "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde OMÜ Çevre Topluluğu, OMÜ Kadın Girişimcilik, OMÜ Diksiyon, OMÜ Dil Konuşma ve Yutma topluluklarınca "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri verildi.

OMÜ Dil Konuşma ve Yutma Topluluğu Başkanı Hatice Aksoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için birçok topluluk ile iş birliğinde konser gerçekleştirdiklerini belirterek, "Atatürk, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i biz gençlere emanet etti. Bu mirası yaşatmak, onu daha ileriye taşımak bizim sorumluluğumuzdur." dedi.