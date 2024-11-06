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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 22:15 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:20
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine buraya operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 275 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik ecza hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda, S.Ç. (32), U.G. (46) ve İ.A. (31) gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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