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        Salıpazarı Belediyesi topraksız tarım serasında marul üretimine başladı

        Salıpazarı Belediyesi, topraksız tarım serasında marul üretimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:14
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        Salıpazarı Belediyesi topraksız tarım serasında marul üretimine başladı
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        Salıpazarı Belediyesi, topraksız tarım serasında marul üretimine başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin kendi serasında kurduğu bu sistem, hem yerel tarımı desteklemeyi hem de teknolojiyi kullanarak verimliliği artırmayı hedefliyor. İlk etapta 600'den fazla marul fidesi ile başlatılan üretimden olumlu sonuçlar alınmaya başlanırken, kısa süre içinde hasat yapılması planlanıyor.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, projenin bölge için önemli bir yenilik olduğunu belirterek şöyle devam etti:

        "Göreve geldiğimizde her alanda üreten bir belediye olacağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu hedefi gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Kurduğumuz santralle kendi betonumuzu üretiyor, çevre düzenlememizde kullandığımız ağaç ve çiçekleri kendi seramızda yetiştiriyoruz. Ahşap atölyemizde kendi oturma gruplarımızı ve banklarımızı tasarlıyor ve üretiyoruz. Şimdi de topraksız tarım seramızda marul üretimine başladık. İlk sonuçlar oldukça umut verici, verimliliği artırarak bu projeyi genişletmeyi düşünüyoruz."

        Salıpazarı Belediyesinin tarım ve üretime yönelik girişimleri, bölge halkından da büyük ilgi ve destek görüyor. Belediyenin farklı alanlarda kendi imkanları ile üretim yapması, yerel kalkınmayı destekleyen bir model olarak örnek teşkil ediyor. Önümüzdeki dönemlerde hasadı yapılacak olan marulların ilçe pazarında satılması planlanırken, elde edilen gelirin yeni tarım projelerine kaynak oluşturması hedefleniyor.

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