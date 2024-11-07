Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Ercan Kara antrenmanda yer almadı.

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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