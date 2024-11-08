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        Samsun'da Nebiyan Dağı sonbahar renklerine büründü

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:39
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        Samsun'da Nebiyan Dağı sonbahar renklerine büründü
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri hakim oldu.

        Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle ağaçlar sarardı.

        1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nda bulunan gürgen ağaçlarından dökülen yapraklar, yüzeyde sarı bir örtü oluşturdu.

        Birçok doğa sporuna da ev sahipliği yapan Nebiyan Dağı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edildi.

        Sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu Nebiyan Dağı dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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