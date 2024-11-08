Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şerafettin Şamlıoğlu (59) idaresindeki 55 APH 877 plakalı otomobil, Kemal Paşa Mahallesi Mahmut Özcan Caddesi'nde, Bekir Arslan'ın (56) kullandığı 55 ACY 531 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Bekir Arslan ve eşi Lütfiye Arslan (52) sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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