BEM-BİR-SEN Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını yapıldı

Gayretli, ziyaretlerin sorunları yerinde tespit etme ve sendika üyeleriyle bağları kuvvetlendirme adına önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıya sendikanın başkan yardımcısı Engin Erdal, Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Fatih Çeri, denetim kurulu üyesi Hüdai Baltacı ile Havza Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Erhan Usta da katıldı.

BEM-BİR-SEN​​​​​​​ Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, başkan yardımcısı Engin Erdal, Havza Belediyesinde sendika üyesi memurları ziyaret ederek, sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı, üyelerinin taleplerini dinledi.

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