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        Büyük Önder Atatürk OMÜ'de anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:20
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        Büyük Önder Atatürk OMÜ'de anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) törenle anıldı.

        OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten’in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Anma töreninde konuşan Kesten, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

        Anma törenine, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Erhan Burak Pancar, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise Samsun Valiliğince şehir merkezinde düzenlenen Atatürk’ü anma etkinliklerine katıldı. Aydın, protokol üyeleriyle birlikte Atatürk Fotoğraf Sergisi ve Gazi Müzesi'ni ziyaret ederek Atatürk'ün anısına karanfil takdimi yaptı.

        Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusunun bize bıraktığı çağdaş değerler doğrultusunda, daha aydınlık yarınlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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