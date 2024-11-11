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        Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik satın alan ve satan 17 zanlı yakalandı

        Samsun'da, internet sitelerinden çocukların müstehcen görüntülerini satın alan veya satan şüphelilere yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:18
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        Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik satın alan ve satan 17 zanlı yakalandı
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        Samsun'da, internet sitelerinden çocukların müstehcen görüntülerini satın alan veya satan şüphelilere yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukların müstehcen görüntülerinin yer aldığı videoları satın alan veya satan şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

        Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekiplerce adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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