Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik satın alan ve satan 17 zanlı yakalandı
Samsun'da, internet sitelerinden çocukların müstehcen görüntülerini satın alan veya satan şüphelilere yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da, internet sitelerinden çocukların müstehcen görüntülerini satın alan veya satan şüphelilere yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukların müstehcen görüntülerinin yer aldığı videoları satın alan veya satan şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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