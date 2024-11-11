Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik satın alan ve satan 17 zanlı yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukların müstehcen görüntülerinin yer aldığı videoları satın alan veya satan şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

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