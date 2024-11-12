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        Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet verdi

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın 10 ayında 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:56
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        Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet verdi
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        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın 10 ayında 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet sunuldu.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ekim ayında yolcu trafiği iç hatlarda 117 bin 207, dış hatlarda 16 bin 676 olmak üzere 133 bin 883 olarak gerçekleşti.

        Havalimanından iç hatlarda 1321, dış hatlarda da 121 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise ekim ayında 1251 ton oldu.

        Yılın 10 aylık döneminde yolcu trafiği 1 milyon 229 bin 698 olarak kayıtlara geçen Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bu dönemde 11 bin 978 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği 12 bin 124 tona ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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