GÜNCELLEME - Samsun'da yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yapan zanlı yakalandı

Bu kapsamda Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen E.N.U'yu yakaladı.

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