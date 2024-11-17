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        Terme Ankara'da tanıtıldı

        Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde Terme standı ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:23
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        Terme Ankara'da tanıtıldı
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        Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde Terme standı ilgi gördü.

        Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu (ASDEF) tarafından organize edilen etkinlik, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla düzenlenen Samsun yürüyüşünün ardından başladı.

        Tanıtım günlerinde Terme standı ilgi gördü.

        Belediye Başkanı Şenol Kul, "Samsun Tanıtım Günleri’nde Terme olarak yer almak, kültürümüzü ve değerlerimizi başkentte tanıtmak bizler için büyük bir onur. Ziyaretçilerimize Terme’nin eşsiz lezzetlerini sunarken hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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