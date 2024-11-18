Samsun'da mobilya imalathanesinde dört ayda üçüncü kez çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde son dört ayda üçüncü kez yangın çıktı.

İlkadım Sanayi Sitesi'nde 3 katlı mobilya mağazasının birinci katındaki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, mağazanın 3. katına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, imalathanede hasar oluştu.