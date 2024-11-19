Çarşamba'da elektrikli şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hacı Reşitağa Sokak'ta bir binanın birinci katındaki dairede tek başına yaşadığı öğrenilen Esme Y. (54) elektrikli şofbeni çalıştırdığı esnada şofbende patlama meydana geldi.

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