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        Çarşamba'da elektrikli şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrikli şofbenin patlaması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:22
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        Çarşamba'da elektrikli şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrikli şofbenin patlaması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Hacı Reşitağa Sokak'ta bir binanın birinci katındaki dairede tek başına yaşadığı öğrenilen Esme Y. (54) elektrikli şofbeni çalıştırdığı esnada şofbende patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

        Elektrikli şofbenin patlaması sonucu hafif yaralanan Esme Y, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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