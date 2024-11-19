Çarşamba'da elektrikli şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrikli şofbenin patlaması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrikli şofbenin patlaması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Reşitağa Sokak'ta bir binanın birinci katındaki dairede tek başına yaşadığı öğrenilen Esme Y. (54) elektrikli şofbeni çalıştırdığı esnada şofbende patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Elektrikli şofbenin patlaması sonucu hafif yaralanan Esme Y, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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