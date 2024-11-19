Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Türk Dünyası Topluluğu Konseri düzenlendi

        Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Topluluğu Konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 21:42 Güncelleme: 19.11.2024 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Türk Dünyası Topluluğu Konseri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Topluluğu Konseri düzenlendi.

        Konser, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği ve Türk Dünyası Çocuk Vakfının desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği kapsamındaki konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sahne aldı.

        Türk dünyasına ait ezgi, türkü ve şarkıların seslendirildiği konseri, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile öğrenciler dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        Trafikte saldırıya uğradı
        Trafikte saldırıya uğradı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"

        Benzer Haberler

        Tıbbi sekreter Kübra, nişanlısı tarafından evinde ölü bulundu
        Tıbbi sekreter Kübra, nişanlısı tarafından evinde ölü bulundu
        Yakakent'te bir araçta ruhsatsız silah ele geçirildi
        Yakakent'te bir araçta ruhsatsız silah ele geçirildi
        Çarşamba'da kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili bilgilendirme toplantı...
        Çarşamba'da kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili bilgilendirme toplantı...
        Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Akdağ Kayak Merkezi yeni kayak sezonuna hazır
        Akdağ Kayak Merkezi yeni kayak sezonuna hazır
        Havza'da kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi yapıldı
        Havza'da kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi yapıldı