Coğrafi işaretli "Vezirköprü Tahtaköprü kilimi"ni yaşatmak için çaba gösteriyor

ERKUT KARGIN - Samsun'da "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" 49 yaşındaki Selma Kavaklı, coğrafi işaretli "Vezirköprü Tahtaköprü kilimi"ni gelecek kuşaklara aktarmak çaba harcıyor.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan Kavaklı, küçük yaşlarda annesinden kilim dokumayı öğrendi. Kendini bu alanda geliştirmek isteyen Kavaklı, halk eğitimi merkezlerinde eğitim alarak farklı motif ve desenleri inceledi.

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezinde 6 yıldır usta öğreticilik yapan ve şu anda 12 kişiye kurs veren Kavaklı, Vezirköprü Tahtaköprü kilimini yaşatmak için kurslar düzenliyor, farklı kentlerde festival ve etkinliklere katılıp ücretsiz atölye eğitimi veriyor.

Evlendikten sonra evinde dokuma yapmaya devam eden Kavaklı, çalışmalarını unutulmaya yüz tutmuş, 2019'da coğrafi işaretle tescillenen Vezirköprü Tahtaköprü kilimi üzerine yoğunlaştırdı.

- "Dokuma bir aşktı ve bu alanda kendimi geliştirdim"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl yöresel kilim dokuma sanatçısı olarak "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanına layık görülen Kavaklı, kursiyerleriyle yaptıkları ürünleri sosyal medya üzerinden satarak ev ekonomilerine katkı vermelerini sağlıyor.

Çocukluğunda etraflarında dokuma tezgahları bulunduğunu anlatan Kavaklı, "Dolayısıyla dokumayla büyüdük. Annem yünleri eğirir, sonra onlardan çorap, kıyafet dokunurdu. Eskiyen kıyafetlerimiz kesilip onlar dokunurdu. Zamanında tüccar buraya gelir, dokumaları satın alıp giderlermiş. Zamanla sanayileşmeye bu güzel kültürümüz yenik düşmüş." dedi.

Selma Kavaklı, AA muhabirine, Vezirköprü'nün bir "dokuma şehri" olduğunu söyledi.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ünvanını aldıktan sonra festivallere katılmaya başladığını belirten Kavaklı, "Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde Atatürk portresi dokuduk. Kaymakamımız Sayın Özgür Kaya Bey'in projesiyle ilk ilmeği Kültür ve Turizm Bakanımızın, son ilmeği de Atatürk'ü canlandıran kişinin atmasıyla güzel bir projeyi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Kavaklı, 35 yıldır dokumanın içinde olduğunun altını çizerek, "Annelerimiz dokurken de zaten aşinaydık ama bu dokuma insanın kalbine o kadar çok işliyor ki resmen hayalin oluyor. Ben o yüzden hayalimi gerçekleştirdim. Dokuma bir aşktı ve bu alanda kendimi geliştirdim. Gelecek nesillere bu güzel değerlerimizi aktarmaktan onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Dokudukları kilimleri özel yapan unsurların yün ve kök boyası olduğunu vurgulayan Kavaklı, cicim tekniği (özgü ve atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırma suretiyle meydana getirilen dokuma türü) kullanarak yapılan kilimlerin desenlerinin yörede yetişen bitki isimlerinden aldığını kaydetti.

İki yıldır kursa katılan Emel Teke de kursun çok keyifli geçtiğini dile getirerek, "Selma hocamız acılarımıza, sıkıntılarımıza ortak oluyor. Annemi kaybetmiştim, eşim kaza yapmıştı. Birçok yerde bana yardımcı oldu. Acılarımı burada paylaşarak azaltmaya çalışıyorum." dedi.

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ise kültürel miraslarını gelecek kuşaklara taşımak için gösterdiği çabaları dolayısıyla Kavaklı'nın Vezirköprü için önemli bir değer olduğunu kaydetti.