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        Samsun'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine diş sağlığı taraması yapıldı

        Samsun Sağlık Müdürlüğünce, "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında anaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik diş taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:39
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        Samsun'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine diş sağlığı taraması yapıldı
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        Samsun Sağlık Müdürlüğünce, "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında anaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik diş taraması gerçekleştirildi.

        Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde ağız sağlığı ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Mimar Sinan İlkokulunda Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği düzenlendi.

        Şenlikte öğrenciler, diş sağlığı konusunda oluşturulan atölyelerde etkinliklere katıldı. Diş hekimi, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist ile etkinlik yapan öğrenciler, daha sonra diş taramasından geçirildi.

        Atakum İlçe Sağlık Müdürü Ömer Barış Çankaya, öğrencileri doğru ve etkin diş fırçalama, yeterli ve dengeli beslenmenin diş sağlığına etkileri konusunda bilgilendirmek istediklerini söyledi.

        Sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerine işaret eden Çankaya, çocukların doğru alışkanlıklar kazanmasını istediklerini dile getirdi.

        Diş hekimi Sema Beyazıt ise ağız ve diş sağlığının, sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Doğru ve etkin diş fırçalama, doğru beslenme, ekran bağımlılığının diş sağlığı ve genel sağlık üzerine etkileri ile omurilik sağlığının çene üzerindeki etkilerini öğrencilerimizi anlatıyoruz. Hedefimiz öğrencilerimizin sağlıklarını koruyabilme bilincini yerleştirebilmektir. Çocuklarda diş çürüklerinin erken tanısı oldukça önemlidir. Bunun için mutlaka çocuklarımızı 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne götürmemiz gerekiyor." dedi.

        Beyazıt, çocuklarda diş çürüğü görülmesinin nedenlerinin başında etkin ve doğru fırçalama yapılamaması geldiğini anlatarak, "Diş çürüklerinin önüne geçilmesi için yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Özellikle karbonhidrat ve paketli gıdaların sık tüketilmesi, çocuklarda dış çürüklerinin artmasına sebep olmaktadır. Gece beslenmesi aslında çok istenilen bir şey değildir. Özellikle dişler fırçalanmadan yatağa gidilmesi, diş çürüklerinin en önemli sebeplerinden biridir." ifadesini kullandı.

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